Apple, WWDC20 programını açıkladı

Apple, yeni iOS sürümü iOS 14’ü görücüye çıkaracağı Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) programını açıkladı.



31. yılına ulaşan WWDC20, 23 milyondan fazla üyesi olan küresel Apple geliştirici topluluğunu 22 - 26 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.



The Verge’de yer alan habere göre, WWDC tarihinde ilk defa online olarak düzenlenecek. Etkinlik, 22 Haziran Pazartesi günü TSİ ile 20.00'da başlayacak olan "Special Event Keynote" ile başlayacak



Açılış sunumunun ardından Apple, iOS, macOS, watchOS ve tvOS için gelecek güncellemeler hakkında ayrıntılı bilgiler sunacağı "Platforms State of the Union” oturumunu gerçekleştirecek.



Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Apple mühendisleriyle bire bir oturumlar da dahil olmak üzere yüzden fazla mühendislik ve tasarım oturumu gerçekleştirilecek.



Aynı açıklamaya göre, 18 Haziran tarihinde açıklanacak olan yeni Apple Developer Forums binden fazla Apple mühendisine ev sahipliği yapacak.