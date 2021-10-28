Apple'a bir dava da Çin'den: Şarjsız iPhone

Teknoloji devi Apple, Çin'de de mahkemelik oldu. Telefonlarından şarj cihazını çıkartan Apple'dan tazminat isteniyor. Kutudan çıkan kablonun diğer cihazlarla güçlü performans vermediği iddia edildi.

Haberler - ntv.com.tr 28.10.2021 - 08:37

Apple'a bir dava da Çin'den: Şarjsız iPhone

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Dünyanın en popüler akıllı telefonlarından iPhone'un üreticisi 'a bir dava daha açılıyor.

Bilindiği gibi şirket yeni iPhone telefonların kutusundan şarj cihazını ve kulaklığı çıkarmıştı. Apple bu hamlenin atık üretimini azaltacağını savunmuştu. Ancak kullanıcılar bu karara tepki göstermişti. Son olarak Ç﻿in Halk Cumhuriyeti'nde Apple mahkemelik oldu.

iPhone 12 Pro Max satın alan öğrenciler kutudan şarj cihazı çıkmayınca olayı mahkemeye taşıdılar. İddiaya göre kutudan çıkan USB-C girişli kablo piyasadaki diğer ürünlerle uyumlu çalışmıyor. Bu da Apple'ın yaptığı reklamların yanıltıcı olduğu düşüncesini doğuruyor.

Üniversite öğrencileri Apple'dan şarj başlığı talep etti. Ayrıca mahkeme masraflarının ödenmesi ve 100 yuanlık (16 dolar) tazminat da istendi. Apple'ın mahkemede yaptığı savunmada şarj başlığı olmadan telefon satan başka şirketler olduğunu da söylediği iddia edildi.

Apple benzer sebepten dolayı Brezilya'da da sorun yaşamıştı. Brezilyalı yetkililer Apple'a 2 milyon dolar ceza kesmişti. Fransa'da tüketici yasalarında yer alan bir madde gereği Apple EarPods kulaklıkları kutulara geri getirmişti.

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