Apple'dan işitme kaybı araştırması: 3 yetişkinden 1'i riskli seviyede gürültüye maruz kalıyor

Apple'ın akıllı saatlerinden alınan veriler kullanılarak bir araştırma yapıldı. Araştırmanın sonucunda birçok yetişkinin aşırı gürültüye maruz kaldığı bu da işitme kaybına ve daha fazlasına yol açtığı ifade edildi.



Araştırmaya katkıda bulunan kullanıcıların iPhone'larından ve Apple Watch'larından toplanan sağlık verileri kullanılarak 2019'da sağlık çalışması girişimlerini başlatan Apple, Kasım 2019 ile Aralık 2022 arasında yaklaşık 130 bin katılımcının verilerini kullandığı işitme araştırmasında yeni bir güncelleme yayınladı.



Michigan Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan bu çalışmada ABD ve Porto Riko'da maruz kalınan yüksek sese, özellikle de zamanla işitme kaybı riskini artırabilecek seviye olan 70 desibelin üzerindeki seslere bakıldı.

YAKLAŞIK 77 MİLYON YETİŞKİN



Araştırmalara göre yaklaşık 3 yetişkinden 1'i "aşırı" gürültüye maruz kalıyor. Michigan Üniversitesi'ne göre bu oran yaklaşık 77 milyon yetişkin demek.



Riskli seviyede gürültüye maruz kalanların en yüksek yüzdesi Porto Riko'da (yüzde 44) bulunurken, en düşük yüzdenin ise Washington DC'de olduğu belirtildi (yüzde 20).

