Apple'ın 2021'deki ilk etkinliğinin tarihi belli oldu (Siri sızdırdı)

Davete göre şirketin 2021'deki ilk lansmanı 20 Nisan 2021 tarihinde Türkiye saatiyle 20.00'de düzenlenecek.

Corona virüs pandemisi nedeniyle bu lansman da Apple Park'ta gerçekleştirilecek olmasına rağmen sadece dijital olarak takip edilecek.



Şirket açıklamasında, "Bahar Geldi... Apple Park'ta gerçekleşecek özel bir Apple Etkinliği için bize katılın. apple.com'dan çevrimiçi olarak izleyin" ifadelerini kullandı.



ETKİNLİKTE TANITILMASI BEKLENEN APPLE ÜRÜNLERİ



Bloomberg'in haberine geri Apple'ın yeni iPad'ini tanıtması bekleniyor. 12.9 inçlik yeni iPad Pro'yla birlikte Apple'ın yeni mini LED ekran teknolojisi de ortaya çıkmış olacak.



SIRI SIZDIRMIŞTI



iOS'un akıllı asistanı Siri duyurudan önce Apple etkinliğini sızdırmıştı. Bazı kullanıcılar "Merhaba Siri, Apple'ın bir sonraki etkinliği ne zaman" sorusunu yönelttiği zaman Siri, 20 Nisan tarihini işaret etmişti.



5 AY SONRA İLK ETKİNLİK



En son 10 Kasım 2020'de yapılan etkinlikte Apple M1 çipiyle çalışan yeni MacBook Air, 13 inç MacBook Pro ve Mac mini tanıtılmıştı.

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