Apple'ın eski çalışanları, ChatGPT ile yapay zekalı cihazlar tasarlayacak

ChatGPT'nin CEO'su Sam Altman, yeni yeteneklere sahip yapay zeka donanımlı cihazlar geliştirmek için adım atıyor.



YAPAY ZEKALI YENİ CİHAZLAR

Bloomberg'in haberine göre, Sam Altman'ın iPhone'un eski tasarım şefi Jonathan Ive'ın kurduğu LoveFrom adlı tasarım şirketiyle birlikte yapay zekalı yeni cihazlar üreteceği kaydedildi.

APPLE ÜRÜNLERİNİ TASARLADI

2019 yılında Apple'dan ayrılarak LoveFrom isimli tasarım şirketini kuran Ive, Steve Jobs döneminde iMac, iPhone ve iPad gibi ürünlerin tasarlanmasına yardımcı olmasıyla tanınıyor.

Öte yandan son olarak Apple'da akıllı saat tasarımında önemli rol oynayan Tang Tan'ın da şirketten ayrılarak LoveFrom projesine katılacağı kaydedildi.

Tan'ın LoveFrom'da çalışacağı spesifik ürünlere dair detaylar henüz belirsiz, ancak yapay zeka donanımının niteliği ve projeden beklenen yenilikler teknoloji camiasında merakla bekleniyor.

Ayrıca Tan'ın Apple'dan ayrılması, tasarım dünyasında önemli bir ittifakın habercisi olarak değerlendirildi.

Ive ile bir araya gelmesi ve daha önce iPhone, iPad ve MacBook gibi çığır açan ürünlerin tasarımına liderlik etmiş bir dönemin sona erdiğini gösteriyor.

Öte yandan Apple'ın şirketin tasarımlarını yönetmesi için yeni bir yönetici atamak yerine, doğrudan denetlemesi için işletme müdürü Jeff Williams'ı görevlendirdiği belirtildi.