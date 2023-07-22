ASELSAN askeri araçları hibrit teknolojiye hazırlıyor

Sistemin ana yapı taşı olan elektronik diferansiyel motorun hız, tork değerleri kontrol edilerek herhangi bir arıza durumunda diğer motorlara güç isteği yönlendirilerek aracın operasyonuna devam etmesi sağlanacak. Bu özellik, zor koşullarda görev yapan personelin olumsuz durumlarda aracı yürür şekilde kullanabilmesine katkı verecek. Elektronik diferansiyel sayesinde mekanik diferansiyel ortadan kaldırılarak yurt dışı bağımlılığın da önüne geçilecek. Aks üzerine yerleştirilen motor ve sürücüler ile elektronik birimler de ASELSAN tarafından milli ve yerli olarak tasarlanarak geliştirildi.

Sistemde bulunan Dahili Jeneratör Sistemi ile hem bataryalar şarj edilecek hem de sahada görev yapan personelin ve diğer sistemlerin/cihazların enerji ihtiyacı ek jeneratör taşınmasına gerek kalmadan sağlanabilecek.