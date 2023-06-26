Ayı Teddy filmi gerçek oluyor: Çocuklar oyuncak ayılar ile konuşabilecek!

VTech Holdings'in CEO'su Allan Wong, 2028 yılına kadar oyuncak ayılara yapay zekanın dahil edilebileceğini söyledi.



Wong, oyuncak ayılar da dahil olmak üzere akıllı oyuncakların, ebeveynlerin bir kitaptan okuması yerine çocuğa özel belirlenen hikayeler oluşturmak için yapay zekanın kullanılabileceğine dikkat çekti.

"ÇOCUKLAR OYUNCAK AYILAR İLE KONUŞABİLECEK"



Yapay zeka oyuncaklar hakkında detay veren Wong, "Sadece çocuğun adını değil, çocuğun günlük aktivitelerini de dahil edebilirsiniz. Çocuğun hangi okula gittiğini, arkadaşlarının kim olduğunu bilir. Aslında bir hikaye anlatmak ve neredeyse iyi bir arkadaşla konuşmak gibi olacak." dedi.

Wong, "Çocuklar oyuncak ayılar ile konuşabilecek ve oyuncaklar onlara gerçekten bir yanıt verebilecek." diye ekledi.



Oyuncak üreticisi, yapay zekanın henüz oıyuncaklara uygulanacak kadar gelişmediğini, ancak VTech'in yakın gelecekte bu fırsatı kollayacağını belirtti.



AYI TEDDY FİLMİNİN KONUSU



Yaşı 8 olan John, Noel gecesi ayısının canlanmasını ve onunla arkadaş olmasını istiyor. Ertesi sabah bu dileği gerçek olan John, oyuncak ayısı Ted ile en yakın iki arkadaş oluyor ve birlikte büyüyor. 30'lu yaşlarında John'u kimseyle paylaşamayan Ted, evlenmesini engellemek için her şeyi yapıyor ve John ise hayatına devam edebilmek için Ted'den ayrılmak zorunda olduğunu hissediyor.

