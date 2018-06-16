Babalar Günü dolayısıyla online alışveriş sitelerinden yapılan alışverişler katlanarak artarken, tüketiciler babalara hediye olarak elektronik ve akıllı ürünleri tercih etti.



Babalara bu yıl bilgisayar ve tablet gibi ürünlerin yanı sıra akıllı saat, drone ve oyun konsolları alındı. Drone satışlarında 8 kata varan artış görüldü. Sektör temsilcilerine göre Anneler Günü'ne göre daha az kişi alışveriş yaparken babalara alınan hediyelerin sepet ağırlığı elektronik ürünler nedeniyle anneleri geride bıraktı.



Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, yaptığı açıklamada, Babalar Günü'nün perakende sektörü için hareketliliğin arttığı özel günler arasında yer aldığını belirterek, bu yıl özellikle bayramla da aynı döneme denk gelmesinin satışlara olumlu yansıdığını söyledi.



Dijitalleşmenin ve yeni trendlerin etkisiyle geçen yıllara nazaran akıllı ürünlerin artık daha çok ön plana çıktığını dile getiren Gürcan, akıllı saatlerde yeni modellerle ürün gamının ve fiyatının çeşitlenmesiyle yükselen bir satış trendinin gözlemlendiğini aktardı.



Gürcan, Teknosa.com verilerine göre, Babalar Günü alışverişlerinin yaşandığı bu dönemde akıllı saat satışlarında 3 kat, drone satışlarında ise 8 kat artış olduğunu kaydederek, akıllı telefonların yüzde 50'ye varan satış artışıyla yine en çok tercih edilen hediye alternatifleri arasında yer aldığını, oyun konsolları ve aksesuarlarda da büyük artış yaşandığını anlattı.



"BABALAR, ANNELERİ GERİDE BIRAKIYOR"



n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, Babalar Günü'nün satışları genel anlamda yüzde 10 artırdığını belirterek, özellikle iPad ve tablet ürünlerinde yüzde 37, elektronik ürünlerde yüzde 12 artış yaşandığını söyledi.



Koçak, babalara alınan hediyelerde ortalama sepet tutarının elektronik ürünlerin de etkisiyle 380 lira olduğunu belirterek, "Anneler Günü hediye alışverişimize 310 TL ayırırken Babalar Günü için 380 TL ayırıyoruz. Anneler Günü favori hediyeleri, ev kullanımına yönelik elektrikli ev aletleri, elektrikli süpürge, LED TV ve ütü iken, Babalar Günü favori hediyeleri kişisel kullanıma yönelik cep telefonu, tablet, dizüstü bilgisayar, saat gibi teknolojik cihazlar. Sepet tutarının yüksek olmasının da sebebi elektronik ürün ağırlığı oluyor." dedi.



"AKILLI SAATLERE İLGİ YÜZDE 100 ARTTI"



Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, bu yıl Babalar Günü döneminde alışveriş yapanların dörtte birinin elektronik kategorisini tercih ettiğini belirterek, onu yüzde 15 ile bilgisayar kategorisinin, yüzde 12 ile oto aksesuarın, yüzde 11 ile giyimin takip ettiğini söyledi.



Geçmiş yıllara göre bluetooth ürünler ve akıllı saatlere ilginin yüzde 100 arttığına işaret eden Erturan, ayrıca mutfak ve elektroniğin yanı sıra, oto aksesuar kategorisindeki araç içi elektronik cihazların ve oto buzdolabı ürünlerinin de daha fazla ilgi gördüğünü anlattı.



"GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ DE FAVORİLER ARASINDA"



Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, bu yıl haziran ayında karne ve bayram heyecanı ile Babalar Günü'nün kesiştiğini belirterek, "Bu yılki Babalar Günü alışverişleri geçen yılın yüzde 20 üzerinde seyrediyor." diye konuştu.



Kuban, Morhipo'dan babalar için en çok tişört ve gömlek gibi parçaların tercih edildiğini, 26-35 yaş aralığındakilerin tercihinin ise daha çok parfüm ve kişisel bakım ürünlerinden yana olduğunu, klasik ayakkabıların ve gözlük-saat gibi aksesuarların da favoriler arasında yer aldığını söyledi.



Klasikleşen hediye trendlerinin bu yıl da devam ettiğini dile getiren Kuban, bu yıl güneş gözlüklerinin favoriler arasında yer aldığını kaydetti.



"BABALAR İÇİN YÜKSEK FİYATLI HEDİYE"



GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, geçen yılki Babalar Günü dönemine kıyasla bu yıl toplam ciroda yüzde 46 artış yaşandığını belirterek, babalar için en çok cep telefonu, saat setleri, parfüm, giyim, kişisel bakım ürünleri, spor ürünleri ve aletleri, bahçe ürünleri ve yapı market ürünleri satıldığını söyledi.



Anneler Günü döneminde platformda ulaşılan satış hacminin Babalar Günü'ne oranla yüzde 20 daha fazla olduğunu dile getiren Elçin, Babalar Günü'nde ise Anneler Günü'ne oranla 2 kat daha fazla harcama yapıldığını belirtti.



Elçin, "Bu da gösteriyor ki annelere daha fazla hediye alınırken, babalar için daha yüksek fiyatlı hediyeler tercih ediyoruz." dedi.