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Bayraktar AKINCI'dan tam isabet: İHA-122 süpersonik füze atış testi gerçekleştirildi

Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan'ın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği süpersonik füze atış testini başarıyla tamamladı.

Bayraktar AKINCI'dan tam isabet: İHA-122 süpersonik füze atış testi gerçekleştirildi

Baykar'ın konuya ilişkin X'teki paylaşımında, atış testine ilişkin görüntülere yer verildi.

Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 füzesi, yüksek vuruş hassasiyeti, hızlı ateş gücü desteği, düşük/yüksek irtifa yörünge seçeneği ve yüksek manevra kabiliyetine sahip.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı , Bayraktar AKINCI'nın İHA-122 füzesiyle gerçekleştirdiği atış testinin görüntülerini "Türk Havacılığının Altın Çağı" başlığıyla X'teki hesabından paylaştı.

Bayraktar AKINCI'dan tam isabet: İHA-122 süpersonik füze atış testi gerçekleştirildi - 1

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de X'teki paylaşımında, "Milli teknolojimizle çizdiğimiz rotada gururla ilerliyoruz. İHA-122 füzemiz, AKINCI TİHA'dan yapılan atışlı testini başarıyla gerçekleştirdi. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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