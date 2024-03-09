Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 SİHA'nın 21. uçuş testini de başarıyla tamamladığını açıkladı.

Bayraktar TB3 bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı , sosyal medya hesabından Bayraktar TB3 ile ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Türk Havacılığının Altın Çağı" notunu düşen Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB3 21. Test Uçuşu Sistem Tanımlama ve Sertifikasyon Testi" ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda 21. test uçuşuna ait görüntülere de yer verdi.

İLK KEZ TEKNOFEST’TE SERGİLENDİ

Bayraktar TB3 , Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lerde de görücüye çıktı.

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