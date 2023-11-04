Bayraktar TB3'ün üçüncü uçuş testi yapılıyor

Dünyaya damgasını vuran bir yüksek teknolojiyi Baykar'ın tek başına 33 ülkeye ihraç ettiğini belirten Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Türkiye, dünyada en yakın rakibinden (ABD'li) 5 kat daha fazla bilinen SİHA'ları üretmiş durumda. Teknolojiyi kullanma açısından bakacak olursanız Türk orduları SİHA'larla kazanılan ilk savaşı da Bayraktar TB2 ile kazanmış durumda." diye konuştu.



Bayraktar, robot uçaklar yaptıklarını vurgulayarak "İnsansız hava araçlarımızda çok yüksek teknolojiye sahip elektro-optik sistemler kullanıyoruz. ASELSAN'ın kameraları bir ara gündeme gelmişti, ambargo gibi şeyler söylenmişti. Bugün o yerli kameralar 10'dan fazla ülkeye ihraç edilmiş durumda. Bu kameranın çok daha yenisini de geçen hafta test ettik, yakın zamanda kullanıma girecek. ASELSAN'daki yol arkadaşlarımızı bir kez daha tebrik etmek istiyorum çünkü onların başarısı bir anlamda yabancı tedarikçinin de başarısızlığı oldu." ifadelerini kullandı.



"BAYRAKTAR TB3 ŞU ANDA HAVADA, ÜÇÜNCÜ UÇUŞ TESTİ YAPILIYOR"



Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın, verdikleri tarihten önce ilk uçuşunu gerçekleştirdiğine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:



"Kızılelma, ilk uçuşundan sonra dünya havacılık tarihine girecek uçuşlar gerçekleştirdi. Bir anlamda havacılığın tarihi yeniden yazılmaya başlanmış oldu. Bizlerin de geleceğin muharebesinde oyun kurucu olacağımızı müjdelemiş oldu. Bir önceki dünyada bizler takipçiydik, yurt dışından tedarik ediyorduk. Kızılelma ve Akıncı'nın gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu dünya havacılık tarihine geçmiş oldu. Bir anlamda Cumhuriyet'imizin 100. yılında geleceğin hava muharebesini tüm toplumun önünde izlemiş olduk.



Bayraktar TB3 de Mavi Vatan'ın savunucusu olacak. Dünyada kendi sınıfında ilk olacak. Kısa pistli gemilerden inip kalkma kabiliyetine sahip olacak. Şu anda geliştirme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda o da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 şu anda havada, üçüncü uçuş testi yapılıyor. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya konuşlandığında çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturmuş olacak.



Bir SİHA'yı uzun menzile keşif için gönderebilme ve oraya ateş gücü aktarabilme kabiliyetine sahip olmuş oluyorsunuz. Bunu kısa pistli bir gemiden yapabildiğinizde bu dünyada ilk defa almış oluyor ve yan yana birçok kuvvet çarpanı gelmiş oluyor. Akıncı ilk uçuşunu yaptığında yıl 2019'du, aynı sınıftaki uçağı ABD 14 sene önce uçurmuştu. Bir anlamda 14 sene öndeydiler. Bayraktar TB3 ise insansız hava araçlarının hangi yöne gideceğini belirlediğimizin müjdesini vermiş oldu. Yarış devam ediyor."

VİDEO: BAYRAKTAR TB3'TEN GÖRÜNTÜLER

