Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor

ABD'de, Çin merkezli video paylaşım platformu TikTok'a devlet kurumlarında getirilen yasağın genişletilmesi tartışılıyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, TikTok'un ulusal güvenliğe potansiyel tehdit oluşturabileceğini söyledi. ABD Başkanı Biden'ın da bu konuda endişeleri olduğunu dile getiren Beyaz Saray Sözcüsü, uygulamanın ülke genelinde yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin ise yorum yapmadı.

Beyaz Saray: TikTok sorun teşkil ediyor
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Çinli sosyal medya platformu TikTok ile ilgili Amerikalıların verilerini topladığı gerekçesiyle endişeli olduklarını ve uygulamanın ulusal güvenliğine potansiyel tehdit oluşturabileceğini düşündüklerini söyledi.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Çinli sosyal medya platformu TikTok ile ilgili sorulara Jean-Pierre, Çin gibi ülkelerin ABD'lilerin verilerini toplayan dijital uygulamaları konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Jean-Pierre, bu kapsamda TikTok'un ABD ulusal güvenliğine potansiyel tehdit oluşturabileceğini belirterek, bu hususta Kongre'yi harekete geçmeye çağırdıklarını kaydetti.

Beyaz Saray personelinin TikTok kullanmadığını belirten Jean-Pierre, "TikTok'un sorun teşkil ettiği konusunda çok nettik." dedi.

Jean-Pierre, Başkan Joe Biden'ın da bu konuda endişelerinin olduğunu dile getirdiğini vurgulayarak, diğer taraftan TikTok uygulamasını kullanan milyonlarca Amerikalı bulunduğunu bildirdi.

Jean-Pierre, TikTok ile ilgili Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Yatırımlar Komitesinin (CFIUS) devam eden incelemesine işaret ederek, TikTok'un ABD genelinde yasaklanıp yasaklanmayacağına ilişkin ise yorum yapmaktan kaçındı.

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