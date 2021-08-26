Biden'la görüşen Google ve Microsoft kesenin ağzını açtı

Beyaz Saray’da gerçekleşen ve ABD Başkanı Biden’ın ev sahipliği yaptığı siber güvenlik toplantısında teknoloji devleri ile bu şirketlerin patronları ve tepe yöneticileri yer aldı.

Yıl boyunca peş peşe gelen siber saldırılar ile bu saldırılardan oluşan zararı azaltmak amacıyla yapılan toplantının ardından Google ile Microsoft’tan siber güvenlik alanına on milyarlarca dolarlık yeni yatırım kararları geldi.



Parasal yatırım dışında toplantıda yer alan firmalar şu anda 500 bine yakın olan siber güvenlik uzmanı ihtiyacının da karşılanması için çalışacaklarını duyurdu.



Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Apple’ın yeni programlar ile eko sistemi ve teknoloji tedarik zinciri üzerindeki siber güvenlik çalışmalarını artıracağı ifade edildi.



Google ise gelecek 5 yılda siber güvenlik alanına 10 milyar dolar yatırım yapacağını ve 100 bin kişiyi bu alanda eğiteceğini duyurdu.



Microsoft da gelecek 5 yıl için siber güvenlik alanına 20 milyar dolarlık katkı sözü verdi. Microsoft CEO’su Satya Nadella attığı tweet ile bu duyuruyu yaparken firmanın hükümet kurumalarına da 150 bin dolarlık siber güvenlik katkısı vereceği ifade edildi. Microsoft 2015’ten beri siber güvenlik alanına yılda en az 1 milyar dolarlık bir yatırım yapıyor.



IBM de gelecek 3 yılda en az 150 bin kişinin siber güvenlik alanında eğitileceğini duyurdu.