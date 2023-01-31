Bilim insanları uyardı: Çöpler yüzünden uzaylıları bulamayabiliriz

Dünya'nın yörüngesinde 8 binden fazla uydu dönüyor. Uyduların sayısı sadece 2019'dan beri 4 kat arttı. Tahminler gelecekte uydu sayısının katlanmaya devam edeceği yönünde.



Küresel çapta yaklaşık 400 bin uydunun Alçak Dünya Yörüngesi'ne gönderilmesi onaylanırken, yalnızca SpaceX, Starlink internet takımyıldızı için 44 bin uydu daha fırlatmaya hazırlanıyor.



Gökbilimciler, teleskopların optik alanının önünde sürüklenen uyduların oluşturduğu parlak ışık şeritleriyle başa çıkmaya çalışıyor. İnternet uyduları hassas radyo teleskoplarını da engelleyebilir.



California Üniversitesi'nde fizik ve astronomi profesörü olan Tony Tyson şöyle diyor:



"2030'da karanlık bir yere gidip gökyüzüne baktığınızda fazlasıyla dehşet verici bir sahne göreceksiniz. Gökyüzü hareket eden uydularla dolup taşacak ve çok karanlık bir gökyüzünde bile göreceğiniz yıldızların sayısı minimum düzeyde olacak. Bu büyük bir sorun."

Derin uzaydaki "fırtınalar" yeni dünyalara açılan kapı olabilir Haberi Görüntüle

Büyük endişe duyan Kraliyet Astronomi Topluluğu (RAS), Birleşik Krallık Uzay Ajansı ve İşletme Departmanı regülasyon çağrısı yapmak için geçen hafta bir Dark and Quiet Skies (Karanlık ve Sessiz Gökler) konferansı düzenledi.



YÜZ BİNLERCE UYDU İHTİMAL DAHİLİNDE



RAS Genel Müdür Yardımcısı Robert Massey, uzayın kullanımında dünyanın "bir paradigma kayması" yaşadığını söyledi.



Massey, "Bu 10 yılın sonunda yörüngede yüz binlerce uydu görmemiz gerçekten ihtimal dahilinde" dedi.



GELEN SİNYALLERİN TESPİTİ ZORLAŞIR



Massey, diğer medeniyetlerden gelen sinyalleri almanın gittikçe zorlaştığına değinerek, "Açıkçası, yaşamın kökenini aramak zor bir iş olabilir ama son derecede sinyal yüklü ve gürültülü bir gökyüzünüz varsa diğer medeniyetlerden gelen sinyalleri tespit etmek daha da zorlaşır." dedi ve şöyle devam etti:



"Işık kirliliğinden farklı olarak bundan kaçamazsınız çünkü Dünya'nın neresinde olursanız olun gökyüzünü görebilirsiniz.



Bunu denetimsiz bırakıp bırakmamanın aynı zamanda bir kültür meselesi olduğunu düşünüyorum. Gökyüzünde hareket eden yıldızların yaklaşık yüzde 10'unu uyduların oluşturduğu bir noktaya varmanın epey rahatsız edici olduğunu ve bunun, bu doğal manzaraya zarar verdiğini düşünüyorum."