Dünyada bir ilk: 1 kilo ağırlığındaki ahşap uydu uzaya gönderilecek

Japonya’da geliştirilen dünyanın ilk ahşap uydusunun üretim sürecinin tamamlandığı açıklandı. Çevre dostu uydu “LignoSat” Eylül ayında yörüngeye gönderilecek.

Dünyada bir ilk: 1 kilo ağırlığındaki ahşap uydu uzaya gönderilecek

Dünyanın ilk ahşap uydusunu üretme projesinde sona gelindi.

merkezli Sumitomo Forestry (SFC) firması ve Kyoto Üniversitesi ortaklığında geliştirilen çevre dostu “LignoSat” uydusunun üretim sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Yapılan ortak açıklamada, düşük maliyetli ve çevre dostu uzay teknolojileri geliştirme amacıyla başlatılan projenin yaklaşık 4 yılda tamamlandığı kaydedildi.

1 KİLOGRAM AĞIRLIĞINDA 

Bir kilogram ağırlığındaki “LignoSat” uydusunun vida ve yapışkan kullanılmadan geleneksel ahşap işleme tekniklerinden yararlanılarak üretildiği aktarıldı.

Manolya ağacından yapılan ve alüminyum bir çerçeveye sahip olan uydunun üzerine güneş panelleri monte edildiği, gerekli dayanıklılık testlerinin de yapıldığı vurgulandı.

“LignoSat” uydusunun önümüzdeki hafta Japonya Araştırma Ajansı’na (JAXA) teslim edileceği ve Eylül ayında ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'nden yörüngeye gönderileceği belirtildi.

ADINI "AĞAÇTAN YAPILMA" VE "UYDU" KELİMELERİNDEN ALIYOR 

Adını İngilizce'de “ağaçtan yapılma” anlamına gelen “lignified” ve “uydu” anlamı taşıyan “satellite” kelimelerinden alan “LignoSat” uydusundan elde edilecek verilerin, ahşabın uzayda kullanım potansiyelinin keşfedilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

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