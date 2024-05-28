Japonya'da üretilen robot, zeka küpü rekoru kırdı: İnsandan 10 kat daha hızlı

Japonya'da geliştirilen bir robot, zeka küpünü saniyenin 3'te birinden kısa sürede çözerek rekorlar kitabına girdi.

Robot küpü sadece 30 salisede çözerek rekora imza attı.

Bu sürenin bir insanın köz kırpmasıyla yaklaşık olarak aynı olduğunu söyleyen şirket yetkilileri, robotun çözüme daha da kısa sürede ulaşabileceğini ancak küpün parçalandığını vurguluyor.

Rubik küpü olarak da adlandırılan zeka küpünü "üç nokta 13" saniyede çözen ABD'li Max Park ise bu konuda en hızlı insan olarak çıtayı hayli yükseltse de robotlara yetişmesi pek mümkün görünmüyor.

Son rekor, son yıllarda robotik alanında kaydedilen radikal gelişmeleri yansıtıyor. 2009 yılında Rubik Küpü çözen bir robotun dünya rekoru bir dakika dört saniye idi.

