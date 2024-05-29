Nvidia'ya Elon Musk desteği: Apple'ı geçecek mi?

Çip üreticisi Nvidia'nın hisselerine Elon Musk desteği geldi.



Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, yatırımcılardan 6 milyar dolar topladı. The Information’ın haberinde Musk'ın xAI süper bilgisayarı oluşturmak için Nvidia’nın H100 grafik işlemcisini kullanacağı belirtildi.

Musk'ın çiplerini kullanmayı planladığına dair haberlerin ardından Nvidia hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükselişle 1.140 dolara ulaştı. Son üç günde ise yükseliş yüzde 20'ye yaklaştı.

Nvidia hisselerindeki yükseliş son bilançosundaki pozitif verilerin ardından 1.000 doları aşmıştı. Şirketin geliri, yapay zeka çiplerine yönelik talebin artmaya devam etmesiyle 28 Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde yıllık yüzde 262 artmıştı.

APPLE İLE ARASINDAKİ FARK KAPANIYOR



Bu arada Nvidia'nın piyasa değeri dünyanın en değerli ikinci şirketi Apple'a da oldukça yaklaştı.

Nvidia'nın piyasa değeri 2,81 trilyon dolara kadar yükselirken, Apple'ın piyasa değeri 2,91 trilyon dolar civarında seyrediyor. Listenin ilk sırasında 3,2 trilyon dolarlık değere sahip olan Microsoft bulunuyor.

Bu yılın en etkili performansını kaydeden şirket, yıl başından bu yana yüzde 137 yükseliş kaydetti.