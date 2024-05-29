Çin ve Kamboçya'dan ortak tatbikat: Robot köpek görücüye çıktı

Çin, Kamboçya ile ortak askeri tatbikat düzenledi.



Tatbikatta İleri geri hareket edip zıplayabilen ve üzerine yerleştirilen tüfekle ateş eden Çin'in yeni robot köpeği görücüye çıktı.



Golden Dragon 2024 ismi verilen tatbikata, Çin üretimi robot köpekler damga vurdu.



Askerler ile birlikte operasyonda yer alan köpek formundaki robotlar, operasyon senaryolarında en önde yer aldı.



15 kilogram ağırlığa sahip olan robot, 4 boyutlu geniş açılı algılama sistemine sahip.

"SALDIRILARDA KULLANILABİLİR"



50 kilogram ağırlığa sahip bir başka robot köpek ise, üzerine yerleştirilen tüfek ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Nişan alıp hedef vuran robotub şarjı 4 saat dayanıyor.



Kamuoyunda Çin'in robot köpekleri, olası bir Tayvan işgalinde kullanabileceğini düşünenler var.



Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, robot teknolojisine ve yapay zeka destekli teknolojiye hakim olmak için yıllardır yarış içerisinde.



Gelecekte robotların olası savaşlarda ön saflarda savaşacağına inanılıyor.

