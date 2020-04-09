Bilimsel araştırma: Kediler corona virüsten enfekte olabiliyor

Bilim dergisi ‘’Science’’da yayımlanan bir araştırma, kedilerin yeni tip corona virüsle enfekte olabileceğini ortaya koydu. Dağ gelinciklerinin enfekte olma ihtimalini de ortaya koyan çalışmaya göre, köpekler, tavuklar ve ördeklerin enfekte olma ihtimali ise çok daha düşük.



Çalışmada kedilerin solunum damlacıkları yoluyla birbirlerini de enfekte edebilecekleri belirtiliyor. Enfekte olan kedilerin ciğerlerinde, burun ve boğazlarında yoğun lezyonlar tespit edildiğini ifade eden araştırmacılar, kedilerde yapılacak gözlemin insanlarda virüsün elimine edilmesi için yardımcı bir rol oynayabileceğini kaydetti.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, evcil hayvanların corona virüs pandemisindeki rolünün detaylı olarak araştırıldığı belirtildi. DSÖ’den epidemiyolog Maria Van Kerkhove, şu ana kadar ellerinde olan verilere dayanarak, ‘’bulaştırmada evcil hayvanların bir rol oynadığını düşünmediklerini, ancak corona virüs taşıyan bir insan üzerinden enfekte olabileceklerini’’ kaydetti.



New York’taki Bronx Hayvanat Bahçesi’ndeki dört yaşındaki Malezya kaplanı Nadia’nın enfekte bir hayvan bakıcısıyla teması sonrası kuru öksürük ve iştahsızlık gibi bazı semptomları gösterdiği gözlemlenmişti. Hayvanın corona testinin pozitif çıktığı belirtilmişti. New York’taki vakanın, bir insanın hayvana bulaştırdığı tespit edilen ilk vaka olduğu kaydedilmişti.



Corona virüsün ana kaynağının yarasalar olduğu tahmin ediliyor. Şu ana dek kedi ve köpekler arasında rastlanan birkaç vaka dışında evcil hayvanların taşıyıcı olabileceğine yönelik ise henüz güçlü kanıtlar bulunmuyor.