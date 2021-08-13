Binance Türkiye'den "buharlaşan 234 bin liraya" ilişkin açıklama

Binance Türkiye İletişim Ekibi, İstanbul'da bir kişinin yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Şirket, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı, bu süreçte şirketin herhangi bir kusurunun ya da sorumluluğunun bulunmadığını açıkladı.



Binance Türkiye İletişim Ekibinden yapılan yazılı açıklamada, Binance Türkiye hakkında bugün bazı medya organlarında yer alan iddialara ilişkin kamuoyuna açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.



İlgili müşterinin şikayeti üzerine yapılan incelemede, iddiaya konu işlemin müşterinin iradesiyle kripto varlıkların üçüncü bir kişiye transfer edilmesinden kaynaklandığı ifade edilerek şunlar kaydedildi:



"Habere konu olay tamamen müşteri ile kendisine gelir taahhüdünde bulunan üçüncü kişi arasında gerçekleşen bir işlemdir. Netice olarak söz konusu kripto varlıkların buharlaştığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır, her türlü hukuki haklarımızın saklı olduğunu belirterek kamuoyunu saygılarımızla bilgilendiririz."

OLAYIN GEÇMİŞİ

Esnaf Sarper Dağlı'nın kripto para borsasının Türkiye'deki kullanıcılara hizmet veren platforma bağlı şirketine yatırdığı 234 bin liranın "buharlaştırıldığını" iddia ederek suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet

Dolandırılan Sarper Dağlı

Başsavcılığı, paranın akıbetinin araştırılmasını istedi.



Dağlı, hazırladığı ek dilekçeyi soruşturma başlatan savcılığa sunduktan sonra, söz konusu alım satım platformundan dolayı yaşadığını iddia ettiği mağduriyetle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİNDEN



Başsavcılığa daha önce sunulan suç duyurusu dilekçesinde Dağlı, "14 Haziran'da, 28 bin dolara karşılık olarak 234 bin 123 liralık miktarı herhangi bir kripto para almadan, yatırım amacıyla şüpheli BN Teknoloji A.Ş. Binance Tr. üzerinden bir banka hesabına yatırdığı, 23 Haziran'da kar payı olarak 227 doların hesabına geçtiği ancak 24 Haziran'da kontrol ettiğinde hesabında paranın olmadığını fark ettiği" beyanında bulunuyor.



Dilekçesinde, şüpheli şirkete mail gönderdiğini, şirket yetkililerinin kontrolü sağlayıp geri döneceklerini bildirdikleri halde herhangi bir dönüş yapılmadığını ve dolandırıldığını fark ettiğini kaydeden Dağlı, şu ifadeleri kullandı:



"Şirketin tanıtım program sistemlerini ve projelerini tanıtan, şirkete yatırımcı sağlayan diğer şüpheli M. Ç. isimli kişiyi aradım durumu izah ettim. Paramın derhal hesabıma geçmesini istedim. Şüpheli, 'Merak etme, daha önce bu tür işlemler oldu, kurtardık, seninkini de kurtarırım' diyerek beni teskin etti. Beklediğim halde olumlu bir sonuç alamayınca suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldım. Şüpheli Ç, sonraki telefon görüşmelerinde bana, 'Paranın şüpheli şirket üzerinden hangi hesaplara aktarıldığı bilgisini vereceğini' söyledi. Buradan açıkça anlaşılıyor ki, şüpheli organize bir dolandırıcılık şebekesidir. İki şüpheli dışında başka şüphelilerin de işin içinde olduğu açıktır. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçu işlendiği için, mağduriyetimin giderilmesi adına şirket banka hesaplarına tedbir konulması ve şüpheliler hakkında dava açılmasını talep ediyorum.