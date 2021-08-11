Poly Network hacklendi: 600 milyon dolar çalındı

Hackerlar blok zinciri platformu Poly Network’ün sistemlerine sızarak 600 milyon doları aşkın değere sahip Ethereum ve diğer kripto paraları çaldı.

Firma bu açıklamayı Twitter üzerinden yaptı. Saldırı, merkeziyetsiz finans tarihinin en büyük hacklenme olayı olarak ifade edildi.

Poly Network’ten yapılan duyuruda, “Saldırıya uğradığımızı açıklamaktan ötürü üzgünüz. Hackerlar farklı cüzdanlardan yüzlerce milyon dolarlık transfer gerçekleştirdiler” dedi.

Sistem üzerinden 267 milyon dolarlık Ethereum, 252 milyon dolarlık Binance coin çalınırken toplam tutarın 610 milyon doları geçtiği belirtildi.

Şu anda merkeziyetsiz coinlerin toplam piyasa değeri 103 milyar dolar seviyesinde.

Poly Network’ten hacklenmenin kısa süre ardından yapılan yeni açıklamada, hackerlara çağrı yapılarak, “Sevgili hackerlar, sizinle iletişim kurmak ve çalınan değerleri geri almak istiyoruz. Çaldığınız tutar, küresel çapta güvenlik güçlerinin sizi takip etmesine sebep olacak. Kripto para camiasından on binlerce kişiden para çaldınız. Bizimle konuşmalı ve bir çözüm aramalıyız” şeklinde bir duyuru yapıldı.

Merkeziyetsiz finans tarihinin en büyük hacklenmesi olarak görülen bu olaydan 7 sene önce de MT Gox’tan 460 milyon dolar çalınmış ve şirket iflas etmişti.

Bu arada Poly’ye düzenlenen saldırıdan sonra büyük kripto para borsalarından Binance’in CEO’su CZ bir açıklama yaparak, “Saldırının farkındayız, yardım etmek için elimizden geleni yapacağız ama hiçbir garantisi yok” ifadelerini kullandı.