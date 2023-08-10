Bir PlayStation Plus abonesi zam korkusundan 27 yıllık üyelik satın aldı!

Geçtiğimiz günlerde PlayStation Plus aboneliğine zam geleceği yönünde haberler ortaya çıkmıştı.



Bu haberlerden etkilenen Türkiye'deki bir kullanıcı PlayStation Plus üzerinden 27 yıllık abonelik satın aldı.



PlasyStation Plus'ın Türkiye'deki abonelik fiyatı yıllık 460 TL olduğundan yola çıkarsak, kullanıcı 27 yıllık abonelik ücretine tam 12.420 TL ödedi.



Bu ödemeyi yapan kullanıcı 27 yıl boyunca yapılan hiçbir zamdan etkilenmeyerek özelliğin ayrıcalıklarından faydalanmaya devam edecek.

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