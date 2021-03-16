Bitcoin 54 bin dolara geriledi

Dijital para birimi Bitcoin haftasonu 61 bin doları geçerek yeni bir rekora imza atmıştı. Bitcoin rekorun ardından yüzde 10'dan fazla değer kaybederek 54 binin altına düştü. Ardından biraz toparlanan BTC dolar bazında 55 bin doların üzerine tutundu.



Bitcoin'in düşmesinde etkili olan haberlerden biri Hindistan'da geldi. Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi Hindistan'da kripto para birimlerini yasaklamak için bir yasa tasarısı hazırlandı.



Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 110 milyar dolar azalarak 1.19 trilyon dolara geriledi.



Kripto para dünyasında ana para birimi olarak kabul edilen Bitcoin'deki düşük diğer dijital paralara da yansıdı.



Kripto paraların toplam piyasa hacmi 140 milyar dolar azalarak 1.68 trilyon dolara düştü.



Bitcoin'den sonra ikinci büyük kriptp para birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.57 düşüşle bin 760 dolara düşerken, haftalık kaybı yüzde 5.04 düzeyindeydi; birimin piyasa hacmi de 202.33 milyar dolara indi.

