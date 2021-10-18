Kripto para piyasaları yükselmeye devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar… Kripto para piyasaları yeni haftaya da yükselişle başladı. Piyasalar son 24 saatte binde 6 değer kazandı ve toplam piyasa değeri 2.6 trilyon doların üzerine çıktı. Coingecko'da yer alan bilgilere göre Bitcoin'deki değer kazancı ise yüzde 2.6 oldu. BTC'nin fiyatı 62 bin 508 dolara yükselirken piyasa hakimiyeti ise yüzde 45.18'e çıktı. Ethereum cephesinde ise değişiklik görülmedi. ETH'nin fiyatı binde 2 değer kazancıyla 3 bin 881 dolar oldu. Ripple ise son 24 saatte gerileyen kripto para birimleri arasında yer aldı. XRP'nin fiyatı yüzde 3.5 değer kaybıyla 1.09 dolara geriledi. Dogecoin ise yüzde 1.4 değer kazandı. DOGE'un fiyatı 24 cent sınırında geziniyor. EL SALVADOR'DA BTC TALEBİ DOLARI AŞTIEl Salvador, Bitcoin'i ülkenin resmi para birimleri arasına almıştı. Ülkede Chivo adında bir kripto para cüzdanı çıkartıldı. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele son yaptığı açıklamada ülkede BTC talebinin, doları geride bıraktığını söyledi. Bukele, 16 Ekim'de Chivo ağına 3 milyon dolardan fazla havale yapıldığını aktardı. VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI