Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 2 Haziran 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 1.4 yükselerek 1 trilyon 727 milyar dolar oldu.

Saat 11.20 itibariyle Bitcoin yüzde 3 değer artışıyla 37 bin 238 dolara yükseldi. BTC'nin piyasa hakimiyeti ise yüzde 40'a geriledi.

Piyasaların 2. büyük para birimi Ethereum da artış yaşadı. ETH fiyatı yüzde 4'e yakın değer kazanarak 2 bin 682 dolar oldu.

Dogecoin ise yüzde 20 değer kazandı. DOGE fiyatı 38 cent olurken piyasa değeri 51 milyar doları aştı.

Ripple ise bir doların üstünde tutunmaya devam ediyor. XRP fiyatı 1.02 dolarda.

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