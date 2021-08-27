Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 27 Ağustos 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasalarında son 24 saatlik dilimde değişiklik yaşanmadı. Piyasaların toplam büyüklüğü 2.1 trilyon dolarda kaldı.

Coingecko'da yer alan verilere göre Bitcoin ve Ethereum'un fiyatları binde 1 değişim gösterdi. BTC 47 bin 195 dolardan, ETH ise 3 bin 120 dolardan işlem görüyor.

Ripple cephesinde ise düşüş devam ediyor. XRP'nin fiyatı yüzde 4 azalarak 1.09 dolar oldu.

Dogecoin de düşen kripto para brimleri arasında. DOGE'un fiyatı yüzde 3 değer kaybıyla 27 cente indi.

MİCROSOFT TOKEN PATENTİ ALDI

Teknoloji devi Microsoft'tan tokenlara ilişkin önemli bir hamle geldi. Şirket bir token sisteminin patentini aldı. Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre patenti alınan teknolojiyle birlikte yeni bir token üretmek isteyen kişi ve kuruluşların işleri kolaylaşacak.

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