Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 5 Ekim 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

kripto para piyasaları haftaya yükselişle başladı. Piyasaların aktif büyüklüğü yüzde 2.1 artarak 2 trilyon 242 milyar dolara ulaştı.

Coingecko'da yer alan verilere göre son 24 saatte 136 milyar dolarlık işlem yapıldı.

Saat 08.40 itibarilye Bitcoin yüzde 3.2 yükseldi. Fiyatı 49 bin 406 dolara yükselen BTC gece saatlerinde 50 bin doları zorladı. BTC'nin piyasa hakimiyeti de yüzde 41.49'a çıktı.

Ethereum cephesinde ise son 24 saat BTC'ye göre sakin geçti. ETH'nin fiyatı binde 7 artış gösterdi ve 3 bin 389 dolar oldu.

Ripple cephesinde de artış sınırlı kaldı. XRP'nin fiyatı yüzde 1.6 yükselerek 1.05 dolar seviyelerine geldi.

Öte yandan Dogecoin uzun süredir beklediği yükselişi gerçekleştirdi. DOGE'un fiyatı yüzde 10.7 arttı ve 24 cent oldu.

VIDEO: BİLGİSAYARA BİTCOİN ZAMMI

