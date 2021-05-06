Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? 6 Mayıs 2021 BTC, Dogecoin ve XRP kaç dolar/TL oldu?)

Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 6'ya yakın değer kazanarak 2 trilyon 460 milyar doları aştı.

Bitcoin ise yüzde 5'e yakın değer kazandı ve tekrardan 57 bin doların üerine çıktı. BTC'nin piyasa değeri 1 trilyon 70 milyar dolara yükselirken piyasa hakimiyeti ise yüzde 43 seviyelerinde.

Ethereum ise yeni rekorlara doğru ilerliyor. ETH'nin fiyatı 3 bin 451 dolara yükseldi.

Dogecoin yükseliş rallisinden sonra düzeltme yedi. DOGE'un fiyatı yüzde 9'a yakın azalarak 61 dolar cente gerileri.

Ripple ise son 24 saate yüzde 18'den fazla değer kazanarak 1 dolar 69 cent'e yükseldi.

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