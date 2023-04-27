Bosch, ABD'li çip üreticisi TSI Semiconductors'ı satın alacak

Üretimin 2026'da başlayacağı belirtilen açıklamada, Bosch'un yarı iletken işini silisyum karbür çiplerle genişleteceği ifade edildi.



Bosch'un yarı iletken işini sistematik olarak güçlendirdiği vurgulanan açıklamada, 2030'un sonuna kadar küresel silisyum karbür çip portföyünü önemli ölçüde genişletmiş olacağı aktarıldı.



Açıklamada, planlanan yatırımın, yarı iletken üretiminin artırılması amacıyla 9 Ağustos 2022'de ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren CHIPS Yasası kapsamındaki federal finansman fırsatları ile eyalet teşviklerinden faydalanacağı belirtildi.