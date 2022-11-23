Bu kez yüzü asık: NASA'dan yeni Güneş fotoğrafı

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'ne (NASA) bağlı Güneş Dinamikleri Gözlemevi, Güneş'in 'suratını astığı' fotoğrafını yayınladı.

Bu kez yüzü asık: NASA'dan yeni Güneş fotoğrafı

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NASA Güneş'in sıra dışı bir fotoğrafını paylaştı: Gülüşüne aldanmayın

Güneş'in sıra dışı bir fotoğrafını paylaştı: Gülüşüne aldanmayın

Daha önce 'i 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaşan Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu kez de Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.

Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonu olarak öne çıkıyor.

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