Bu kez yüzü asık: NASA'dan yeni Güneş fotoğrafı

İlişkili Haberler NASA Güneş'in sıra dışı bir fotoğrafını paylaştı: Gülüşüne aldanmayın

Daha önce Güneş'i 'gülümserken' yakaladığı fotoğrafı paylaşan Güneş Dinamikleri Gözlemevi, bu kez de Güneş'in 'suratını ekşittiği' fotoğrafını yayınladı.



Gözlemevinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geçen ayki gülen surattan sonra, Güneş'in ruh hali… Huysuzlaşmış gibi görünüyor" ifadelerine yer verildi.

After last month’s smiley face, the Sun’s mood seems to have…soured.



Captions in the comments!#captionthis pic.twitter.com/NUgwAhqKwj — NASA Sun & Space (@NASASun) November 22, 2022

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi (Solar Dynamics Observatory-SDO), 2010 yılından beri Güneş'i gözlemleyen bir NASA misyonu olarak öne çıkıyor.