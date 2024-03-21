Call of Duty: Warzone Mobile iOS ve Android için çıkış yaptı

Oyunseverlerin merakla beklediği Call of Duty: Warzone Mobile, iOS ve Android cihazlar için çıkış yaptı.

Geçen ayın sonlarında açıklandığı gibi Activision, Call of Duty: Warzone Mobile'ı App Store ve Google Play Store'da indirilebilir hale getirdi.

Oyun yaklaşık bir yıldır beta durumundaydı ve yalnızca belirli bölgelerde mevcuttu.

PEAK AYARI

Apple kullanıcılarının grafiksel açıdan iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max sahiplerine özel olan Peak ayarı ile biraz avantajlı olduklarını söyleyebiliriz.

Diğer tarafta ise Activision'ın geçen ay belirttiği gibi oyunun oldukça mütevazı minimum gereksinimleri var.

IOS VE ANDROID SİSTEM GEREKSİNİMİ

iOS'ta, en az iOS 16 çalıştıran ve en az 3 GB RAM'e sahip bir telefon gerekiyor; bu da iPhone X ve sonrasıyla uyumlu anlamına geliyor.

Android'de en az 4 GB RAM'e ve Adreno 618 GPU'ya veya daha iyisine ihtiyacınız olacak.