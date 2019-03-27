ABD merkezli Uber firması, en büyük rakipleri arasında yer alan BAE merkezli Careem firmasını 3,1 milyar dolara satın almasının ardından Careem'den konuyla ilgili açıklama geldi.



Careem'den yapılan açıklamada iki şirketin güçlerini birleştirdiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:



"Careem, kendi markası ve hizmetleri ile Uber bünyesinde, bağımsız olarak çalışmaya devam edecektir. Careem, müşterilerinin sevdiği herşeyi, ismini, uygulamasını ve markasını elinde tutmaya devam edecektir.



Teknolojinin mobilite ve gelişmiş hizmetler üzerindeki dönüştürücü etkisini, hızla büyüyen, genç ve hareketli bölgemizde de görüyoruz. Uber'le güçlerimizi birleştirmek, bölgenin ulaşım altyapısını iyileştirme, farklı bir mobilite hizmeti sunma, teslimat ve ödeme seçenekleri konusundaki ortak kabiliyetimizi hızlandıracak. Careem, Türkiye’de operasyonlarına şu an olduğu gibi regülasyona uygun şekilde tahditli ve tahsisli plakalı taksilerle devam edecek.



Uber, bölgede büyük başarılar elde etti ve hizmet verdiğimiz topluluklarda olumlu bir etkiye sahip olma hedeflerimizi paylaşıyor. Birlikte neler başarabileceğimiz konusunda heyecanlıyız.



Hayatları basitleştirmek, iyileştirmek ve ilham veren harika bir organizasyon oluşturma amacımıza bağlı olarak biz hala Careem'iz…"

Orta Doğu’da teknoloji sektöründe yaşanan en büyük satın alımı, Amazon’un 2017 yılında 580 milyon dolara Souq’u almasıyla gerçekleşmişti.



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