ChatGPT her şeyi hatırlayacak: OpenAI hafıza özelliğini duyurdu

Bir yapay zeka sohbet robotuyla konuşmanın en büyük dezavantajlarından biri, konuşma bittiğinde her şeyin sıfırlanmasıdır.





OpenAI, yapay zeka sohbet botu ChatGPT'ye bir hafıza vererek bu dezavantajı ortadan kaldırmak istiyor.

Bu özellik, ChatGPT gibi modellerin önceki konuşmalarınızdan bilgileri saklamasını ve buna başvurmasını sağlayacak.Bu, önceki tartışmalara devam etmeyi, talep üzerine bilgileri çağırmayı ve sizinle daha tutarlı etkileşimde bulunmayı kolaylaştıracak.



Bellek özelliğiyle birlikte yanıtları tercihlerinize ve eğilimlerinize göre şekillendirerek yapay zeka ile daha doğal ve kişiselleştirilmiş bir etkileşim sağlanması hedefleniyor

Bir hafızaya sahip ChatGPT, önceki aramalarınızı dikkate alarak bağlamı daha iyi anlayabilir. Bu, daha alakalı ve tutarlı yanıtlar oluşturacağı anlamına gelir.

Örnek olarak fıstığa alerjiniz olduğunu hatırlamasını söyleyebilirsiniz. Yapay zeka böylelikle bu verileri otomatik depolayacak ve gelecekteki konuşmalara yansıtacak.

Ancak bazı kullanıcıların ChatGPT'nin kullanıcı verilerini depolaması konusunda gizlilik endişelerine sahip olabileceği belirtildi. Bu durumda OpenAI'nin kişisel bilgileri toplamak ve kullanmakla ilgili katı politikalar uygulaması gerekecek.

Bu özleliğin henüz beta aşamasında olduğu ve sınırlı sayıda ChatGPT ücretsiz ve Plus kullanıcılarına sunulduğu kaydedildi.