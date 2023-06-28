ChatGPT, internet üzerinden arama yapabilecek

OpenAI'nin ChatGPT yapay zeka sohbet asistanı artık sorularınızın cevabını Google'ın Microsoft Bing arama motoru üzerinden internette arayabiliyor.

ChatGPT, internet üzerinden arama yapabilecek

ChatGPT, artık sorularınızın cevabını üzerinden arayacak.

BING ÜZERİNDEN ARAMA YAPACAK

OpenAI şirketi, destekli sohbet robotunun Premium sürümü olan ChatGPT Plus abonelerinin artık ChatGPT uygulamasında Tarama adlı yeni bir özelliği kullanarak Bing üzerinden arama sağlayabileceğini duyurdu.

HEM IOS HEM DE ANROID'DE KULLANILABİLİR

Techcrunch'ın haberine göre, Uygulama ayarlarının yeni özellikler bölümüne gidildiğinde model değiştiricide GPT-4 seçildikten sonra Bing ile tarama seçeneği seçilerek etkinleştirilebilen özelllik, hem iOS hem de Android ChatGPT uygulamalarında kullanılabilir.

Ayrıca haberde Bing herhangi bir hata verdiğinde, ChatGPT kullanıcılarınn farklı bir alternatiflerinin olmadığı ifade edildi.

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