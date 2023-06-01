ChatGPT Plus aboneliğinin Türkiye fiyatı belli oldu

Kasım 2022'de piyasaya çıkışıyla beraber adeta bir furya başlatan ChatGPT, yapay zekanın hayatımıza dahil olmasını sağladı. Uygulaması iOS üzerinden yayınlanan sohbet botu artık Türkiye'den erişilebilir oldu.

DİĞER ÜLKELERDEN DAHA PAHALI

ChatGPT Plus’ın Türkiye fiyatı iOS cihazlarda aylık 499,99 TL olarak belirlendi. Günlük kur ile hesapladığımızda 24,12 dolarlık bir ödemeyle karşılaşıyoruz. Yani iOS cihazları üzerinden ChatGPT Plus kullanmak isteyen kullanıcılar diğer ülkelerden daha yüksek bir fiyat ile karşı karşıya kalacak.

CHATGPT PLUS NE İŞE YARAR?

Hızlı Sonuçlar : Birden fazla veri içeren uzun arama sorgularını veya reklamları analiz ederek kullanıcıyı ulaşmak istediği sonuca doğrudan ulaştırır.





Kişiye Özel Öneriler : Kullanıcı alışkanlıkları analiz edilerek yiyecek - içecek, eğlence ve özel gün mesajları gibi konularda tavsiyelerde bulunur.





Yaratıcılık : Kullanıcıya arkadaşının doğum günü için hediye fikirleri vermek, kullanıcıdan aldığı bir konuda şiir yazmak veya bir hikayeyi tamamlamak gibi yaratıcılık gerektiren görevleri üstlenir.

Profesyonel Analiz : Bir iş dosyasını analiz ederek geribildirimde bulunmak, herhangi bir raporu özetlemek veya sunumları iyileştirmek gibi profesyonel işlerde etkin bir şekilde rol alır.

Kullanıcıya arkadaşının doğum günü için hediye fikirleri vermek, kullanıcıdan aldığı bir konuda şiir yazmak veya bir hikayeyi tamamlamak gibi yaratıcılık gerektiren görevleri üstlenir. Profesyonel Analiz : Bir iş dosyasını analiz ederek geribildirimde bulunmak, herhangi bir raporu özetlemek veya sunumları iyileştirmek gibi profesyonel işlerde etkin bir şekilde rol alır.

Kişisel Öğrenim Planı : Kullanıcının alışkanlıkları da göz önünde bulundurularak yeni bir dil, bilimsel alan veya bir enstrüman öğrenimi için öğrenim planı oluşturabilir.