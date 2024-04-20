NASA uyardı: "Çin, Ay topraklarında hak iddia edebilir"

NASA yöneticisi Bill Nelson, Çin'in uzaydaki askeri varlığı hakkında yaptığı bir konuşmada, "Çin özellikle son 10 yılda olağanüstü ilerlemeler kaydetti, ancak bunları çok ama çok gizli tutuyor" dedi.



Nelson sözlerine, “Çin'in sivil uzay görevlerinin çoğunun askeri programlar olduğuna inanıyoruz. Ve aslında bir yarışta olduğumuzu düşünüyorum" diye devam etti.



Pekin'in "aklını başına toplayacağını ve sivil alanın barışçıl kullanımlara yönelik olduğunu anlayacağını" umduğunu vurguladı.

NASA açıkladı! Evin çatısına "uzay çöpü" düştü Haberi Görüntüle "ABD ÇİN'DEN ÖNCE AY'A İNMELİ"



NASA Başkanı her iki ülke de Ay misyonları peşinde olduğundan ABD'nin Çin'den önce Ay'a tekrar inmesi gerektiği belirtti.



İlk olarak Pekin'in Ay'a astronot göndermesi durumunda ABD'nin büyük bir tehdit ile karşı karşıya olacağını söyleyen Nelson, Pekin'in, "İlk biz geldik. Burası bizim bölgemiz, sen dışarıda kal" diyebileceğinden endişe ettiğini vurguladı.

NASA çalışanı uyardı: Starlink uyduları Dünya'yı zehirleyebilir Haberi Görüntüle "ÇİN AY'DA HAK İDDİA EDEBİLİR"



Nelson daha önce de ABD'nin Çin'le “uzay yarışında” olduğunu söylemiş ve Çin'in sonunda Ay'ın kaynak açısından zengin bölgesine “sahip” olduğunu iddia edebileceği konusunda uyarmıştı.



2022'de Çin'in uzay programı, Dünya yörüngesinde bir uzay istasyonu kurdu. Ay yörüngesinde dönme ve örnek toplama görevleri gerçekleştirildi.

Astronotlar tam Güneş tutulmasını uzaydan fotoğrafladı Haberi Görüntüle ABD VE ÇİN'İN UZAY YARIŞI



ABD ise, "Artemis III" misyonuyla 2026 yılında astronotları Ay'a geri göndermeyi planlıyor. Çin, 2030 yılına kadar Ay'a insan göndermeyi umduğunu söylüyor.



Nelson, ABD'nin uzay araştırmalarında "küresel üstünlüğünü" kaybetmeyeceğinden emin olduğunu söylerken Çin'in yine de gerçek bir tehdit olduğunu vurguladı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin