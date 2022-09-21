Çin uzaya bir uydu daha fırlattı

Xinhua ajansının haberine göre, "Yünhay-1 03" uydusu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun, planlanan konuma yerleştiği belirtildi.



Şanghay Uzay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, bilimsel araştırmalar ve afet önleme çalışmaları için kullanılacak.



Yunhay-1 uydularının ilki Kasım 2016'da, ikincisi ise Eylül 2019'da yörüngeye yollanmıştı.



Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 438'inci başarılı görev oldu.