Çin uzaya bir uydu daha fırlattı

Çin, atmosfer, deniz ve uzay çevresi gözlemlerinde kullanılan "Yünhay-1" uydularının üçüncüsünü uzaya gönderdi.

Çin uzaya bir uydu daha fırlattı

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Xinhua ajansının haberine göre, "Yünhay-1 03" uydusu, Long March-2D taşıyıcı roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı. Uydunun, planlanan konuma yerleştiği belirtildi.

Şanghay Uçuşu Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, bilimsel araştırmalar ve afet önleme çalışmaları için kullanılacak.

Yunhay-1 uydularının ilki Kasım 2016'da, ikincisi ise Eylül 2019'da yörüngeye yollanmıştı.

Fırlatış, Long March roketleriyle icra edilen 438'inci başarılı görev oldu.

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