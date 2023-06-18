Çin'de ilk toryum reaktörü için işletim izni verildi

Çin'de ülkenin ilk toryum reaktörü için işletim izni verildi.



South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, 7 Haziran'da verilen izinle Şanghay Uygulamalı Fizik Enstitüsü, reaktörü 10 yıl süreyle işletebileceği süreci test faaliyetleriyle başlatacak.



"Erimiş tuzdan elde edilen sıvı yakıt" kullanılan reaktör, Gobi Çölü'ndeki Wuwei'de bulunuyor.



Reaktörlerin, arttırılmış güvenlik, azaltılmış atık ve iyileştirilmiş yakıt verimliliği dahil geleneksel uranyum reaktörlerine göre çeşitli avantajlar sunduğu kaydediliyor.



Toryum ayrıca uranyum ile karşılaştırıldığında daha bol bulunan bir kaynak olarak öne çıkarken Çin'de ise önemli toryum rezervleri bulunuyor.

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