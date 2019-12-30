Çin'de üretilen ilk Tesla'lar teslim edildi

Elektirkili otomobil üreticisi Tesla Çin'de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Şirketin, Şanghay'daki fabrikasında ürettiği 15 adet Model 3’ü fabrika çalışanları satın aldı.



Tesla'nın da ABD dışında sadece Çin'de fabrikası bulunuyor. 50 bin dolar fiyatındaki Model 3’ün üretildiği Şanghay'daki fabrika ise Çin'de yabancıların tamamına sahip olduğu ilk otomotiv fabrikası.

Tesla, ayrıca ülke çapında bakım ve tamir ile şarj merkezleri inşa ettiğini de açıkladı. Şirket, bu merkezlerin sayısını önümüzdeki yıl iki katına çıkarmayı planladığını ve bu kapsamda çalışan sayısını 600’den 1500’e çıkarmayı hedeflediğini duyurdu.