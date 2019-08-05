Concrete Genie’de oyunun kahramanı Ash, artık karanlığa hapsolmuş olan doğup büyüdüğü şehir Denska’yı kurtarmaya çalışmaktadır. Büyülü olduğunu keşfettiği fırçasıyla, bu kirli ve terkedilmiş şehrin sokaklarını güzel ve canlı çizimlerle temizlemeye başlar.



Neşeli ve şaşırtıcı yaratıklarla dolu bu renkli ve muhteşem aksiyon macera oyununda, Ash’in büyülü fırçasıyla şehre hayat verirken, aynı zamanda onun kişisel yolculuğuna da tanık oluyoruz.



SIE, oyunun çıkış tarihiyle ilgili bir de tanıtım videosu yayımladı. Videoda oyunun eğlenceli kısımlarından biri olan ‘boya kaykayı’ özelliği de tanıtılıyor.



Concrete Genie, 9 Ekim 2019 tarihinde PlayStation®4’e özel olarak piyasaya çıkacak. Concrete Genie, oyuna ek olarak PlayStation VR sahipleri için iki farklı VR modu da içeriyor. Denska’nın büyülü atmosferini ölümsüzleştirmek isteyen oyuncular için Concrete Genie, fotoğraf modu özelliğiyle birlikte geliyor.