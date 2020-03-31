Corona virüs fırsatçısı siber dolandırıcılardan 'ücretsiz uygulama' tuzağı

Corona virüs sonrası çok sayıda ücretli online platformun hizmetlerini ücretsiz sunmasını fırsat bilen siber saldırganlar, "üyelik kazandınız" e-postalarıyla ve ücretsiz mobil uygulamalarla kullanıcıların kişisel verilerini hedef alıyor.

Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 12:44

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Yeni tip corona virüsle (COVID-19) etkin mücadele kapsamında evde kalma sürelerinin artmasıyla çok sayıda ücretli online platform, hizmetlerini kullanıcılara ücretsiz sunmaya başladı. 

Bu durumu fırsata çevirmek isteyen siber saldırganlar ise, öne çıkan platformların isminin kullanıldığı "üyelik kazandınız" e-postalarıyla ve corona virüs içerikli ücretsiz mobil uygulamalarla kullanıcıların kişisel verilerini hedef alıyor.

Oltalama yapılan e-postalarda kurumsal şablonunun aynısının kullanıldığınına dikkat çeken siber güvenlik uzmanları tıklanan linkin, kurumun gerçek sitesi olup olmadığına, güvenlik sertifikası taşıyıp taşımadığına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Oltalamanın yanı sıra, corona virüsle ilgili saldırıların masaüstü ve mobil uygulamalar aracılığıyla da gerçekleştirilebileceğine dikkat çeken uzmanlar kullanıcıların, ücretsiz bir uygulama indirirken, uygulamanın üreticisine dikkat etmesi ve güvenilir bir uygulama olduğundan emin olması gerektiğini belirtiyor.

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