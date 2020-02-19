Cyngus Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’ndan (NASA) yapılan açıklamada, deney ve ikmal malzemeleri taşıyan mekiğin istasyona demirlediği bildirildi.



Açıklamada, mekiğin üç ay istasyonda kaldıktan sonra deney numuneleriyle birlikte dünyaya geri yollanacağı kaydedildi.



NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) ikmal malzemeleri taşıyor.



NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.



İstasyonda görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Progress" mekikleriyle taşınıyor.