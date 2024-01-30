Death Stranding Director's Cut, iPhone ve Mac için çıkış yaptı

Death Stranding Director's Cut, Apple kullanıcıları için genel satışa çıktı. Oyunseverler telefon için iPhone 15 Pro/Pro Max ve Mac modellerinden oyuna erişim sağlayabiliyor. Peki Death Stranding Director's Cut'ın Apple Store fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar...

Death Stranding Director's Cut, iPhone ve Mac için çıkış yaptı

Daha önce PlayStation ve PC için piyasaya sürülen Death Stranding Director's Cut'ın Haziran ayında düzenlenen WWDC 2023'te için çıkış yapacağı duyurulmuştu.

devi daha sonra Eylül 2023'te iPhone 15 modellerini tanıttı ve oyun odaklı geliştirmeler ile birlikte AAA oyunların Pro cihazlarında oynanabileceğini açıkladı.

Bir süredir ön siparişte olan ve çıkış tarihi yaklaşık 1 ay ertelenen oyun, iPhone 15 Pro ve Mac modelleri için nihayet çıkış yaptı.

FİYATI BELLİ OLDU

Death Stranding Director's Cut'ın App Store'da 599,99 TL'den listeleniyor. Oyunun ön sipariş fiyatı ise 399,99 TL'ydi.

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