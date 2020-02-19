Dell, siber güvenlik birimini 30 kat kar ederek satıyor

Dell siber güvenlik birimini RZA'yı2 milyar 8 milyon dolar karşılığında satacağını açıkladı. 2015'te 67 milyon dolara Dell bünyesine katılan RZA'nın satış sürecinin 6 ila 9 ay içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Başka bir deyişle Dell, satış işlemi sonuçlandıktan sonra RZA'yı 30 kat kar ederek elden çıkarmış olacak.

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ABD merkezli teknoloji firması Dell, bünyesinde bulunan siber güvenlik birimi RSA'yı satmaya hazırlanıyor. 
  
Şirketten yapılan resmi açıklamaya göre, RZA'nın aralarında Symphony  Technology ve AlpInvest Partners'ın da bulunduğu konsorsiyuma satışı için çalışmalara başlandı. 

SATIŞ NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
  
RSA için belirlenen fiyat 2.08 milyar dolar olarak açıklanırken, satışın önümüzdeki 6 ila 9 ay içerisinde gerçekleşeceği belirtildi. 
  
EMC'nin 2006 yılında satın aldığı siber güvenlik şirketi Dell'in 2015'te  EMC'yi satın alması ile ABD merkezli teknoloji şirketinin bünyesine katılmıştı. 

30 KAT KAR EDEREK SATIYOR

EMC 2006 yılında siber güvenlik şirketini satın almak için 2 milyar dolara yakın bir ödeme yapmıştı. Dell, EMC'yi satın almak için 67 milyon dolar ödemişti. 

Başka bir deyişle Dell, satış işlemleri gerçekleştikten sonra RZA'yı 30 kat kar ile elden çıkarmış olacak.

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