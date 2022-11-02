Dijital reklam yatırımlarının %76’sı mobil cihazlara!

Dijitalin her ölçekten işletme için temel satış kanalına dönüşmesi ve dijital ortamdaki rekabetin artması, görünürlük sağlamanın ilk yollarından biri olan dijital reklam ve medya harcamalarına da yansıdı.

Türkiye’deki medya ve reklam odaklı meslek örgütlerinin küresel danışmanlık şirketi Deloitte işbirliğiyle yayımladığı Medya ve Reklam Yatırımları Raporu, ülkemizde medya ve reklam yatırımlarının yılın ilk 6 ayında 17,10 milyar TL seviyesinde olduğunu gösterdi. Raporda ayrıca dijital medya ve reklam yatırımlarının yılın ilk yarısında toplam 14,73 milyar TL’ye yükseldiği tespit edildi.



Reklam yatırımlarına ilişkin güncel verileri değerlendiren Ajans Zero Kurucusu Serdar Doğan, “Sektördeki bu ilerleme, işletmelerin salgın sonrası normalleşmeyi kabul ettiğine, pazarlama ve iletişim faaliyetlerine aktif olarak başladığına işaret ediyor. Yine de bu artışlarda yılın başından bu yana TL’ye karşı yaklaşık %40 değer kazanan doların ve enflasyonla artan maliyetlerin de etkisi yüksek” dedi.



4 DİJİTAL REKLAM YATIRIMINDAN ÜÇÜ PROGRAMATİK REKLAMLARA YÖNELİYOR



Derlenen verilerde, dijital medya yatırımlarının %76'sının mobil cihazlara yapıldığına ve toplam mobil reklam yatırımlarının 10,6 milyar TL’yi geçtiğine ilişkin bilgi de dikkat çekti. Öte yandan reklam gösterilecek alanın ve reklam gösterim süresinin bilgisayar yazılımlarıyla satın alınmasını tanımlayan programatik reklam yatırımları dijital yatırımların %74’ünü oluşturdu.

Serdar Doğan, bu durumun ortalama 4 dijital reklamdan üçünde Facebook veya Instagram gibi sosyal medya platformlarının veya Google’ın kullanıldığına dair ipuçları verdiğini söylerken, “Birkaç ay öncesine kadar 50-100 TL gibi günlük reklam bütçeleriyle küçük markalar veya bireysel girişimciler dahi çok güçlü geri dönüşler alabiliyordu. Fakat Facebook'un 2018'den bu yana bir ilki gerçekleştirmesi ve kur farklarını reklam maliyetlerine yansıtması, tıklama başına maliyetleri (CPC) artırarak reklam geri dönüşlerini de azalttı. Bu durum dijital reklam yönetiminde profesyonellere duyulan ihtiyacı artırıyor. Özellikle küçük işletmelerin, platformların reklam gereksinimlerini tam anlamıyla bilen ve trendleri takip eden uzmanlardan destek alarak kısıtlı dijital reklam bütçelerini en doğru şekilde değerlendirmeleri gerekiyor. Ajans Zero olarak müşterilerimizin bu ihtiyaçlarına uçtan uca yanıt veriyoruz” dedi.

DİJİTAL REKLAMLARDA REKABET ARTIYOR



Deloitte’un raporuna göre, sosyal medya yatırımlarının toplam yatırım içindeki payının %43’e ulaştığına dikkat çeken Ajans Zero Kurucusu Serdar Doğan, “Yılın son aylarında pazarlama bütçelerini eritmek ve hedeflerini tutturmak isteyen markalar sosyal medya odaklı reklamlara ağırlık veriyor. Bu durum sosyal medya platformlarında rekabeti artırırken, hızla yayılma ve ilgi çekme potansiyeli olmayan reklamların performansına olumsuz etki ediyor. Bu anlamda da farklı ölçeklerdeki müşterilerimize dijital reklamcılık, kampanya yönetimi ve Google reklamları hizmetlerimizin yanı sıra, sosyal medya içerik desteği sunuyoruz. Ayrıca ajansım ve ben, bugüne dek 300'den fazla markayla edindiğimiz deneyimleri eğitim programlarıyla bu konuda bir kariyer hedefleyenlere ve kurum için dijital reklam becerilerini geliştirmek isteyen şirketlere ulaştırıyoruz” diye konuştu.



“EĞİTİM İÇERİĞİMİZ DİJİTAL DÜNYANIN DİNAMİKLERİNE GÖRE GÜNCELLENİYOR”



Platformların dönem dönem reklam politikalarını değiştirdiklerini ve doğası gereği sosyal medyanın da dönüşüm içinde olduğunu hatırlatan Serdar Doğan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

”Dijital pazarlamaya ilişkin temel kavramlarla başlayan, Facebook ve Instagram işletme hesabı kurulumundan raporlama ve rakip analizine kadar pek çok başlığı içeren eğitimlerimiz, dijitalin değişen dinamiklerine göre güncelleniyor. Katılımcılar, teori ve pratiğin bir arada yürütüldüğü eğitim sürecinde öğrendiklerini aktif olarak uygulama şansı da buluyor. Ajans Zero olarak, büyük ve küçük ölçekli markaların stratejilerini de analiz ettiğimiz eğitimlerimizi reklam bütçelerini risk almadan, en etkin biçimde kullanmak isteyen herkese öneriyoruz. Kurs katılımcılarımıza reklam maliyetlerini kısmayı ve sosyal medyada uzmanlaşmayı vaat ediyoruz.”