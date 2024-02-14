Donanımsal özellikleri sızdırıldı: PlayStation 5 Pro gelecek mi?

Oyunseverler, PlayStation 5'in Pro sürümünün çıkıp çıkmayacağını merak ediyor.

Rockstar Games'in GTA 6'yı 2025'te çıkacağını ve ilk olarak PlayStation 5 ve Xbox Series S/X konsolları için çıkış yapacağını duyurdu.

Bu gelişmelerin ardından kullanıcılar PlayStation 5'in donanımsal özelliklerinin yeterli olup olmayacağını düşündüğü için akıllara PS5 Pro geldi.

PS4 PRO NE ZAMAN DUYURULMUŞTU?

Bilindiği üzere Sony, PlayStation 4, 23 Kasım 2013'te çıkış yaptıktan tam 3 yıl sonra PS4 Pro'yu duyurmuştu.

Teknoloji devi son olarak PlayStation 5'in bir Slim versiyonunu çıkarttı. Ancak Pro için herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

DONANIMSAL ÖZELLİKLERİ

Ancak bir Moore Law is Dead isimli YouTuber'a göre, Sony'nin şu anda 256 bit 16GB GDDR RAM (18Gbps) donanımlara sahip bir PS5 Pro üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

2TB DEPOLAMA ALANI OLABİLİR

Ayrıca Pro sürümünde depolama alanının da 2TB'a kadar yükseleceği kaydedildi.

AMD'nin PS5 Pro için 2024'ün yaz aylarında bir lansman beklediği de kaydedildi.

YouTuber, PS5 Pro'nun normal sürümüyle aynı fiyata sahip olacağını da düşündüğünü belirtti.

PS4 Pro ilk çıktığında da orijinal PS4'le aynı fiyat üzerinden satışa çıkmıştı.