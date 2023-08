Dünya çapında dikkat çeken Honor 90 modeli Türkiye’de

Global teknoloji devi HONOR bugün HONOR 90 modelini Türkiye pazarında kullanıcılar ile buluşturuyor. Etkileyici 200MP Ultra Net Ana Kamera ve göz konforu teknolojisi sayesinde sektöründe lider özelliklere sahip olan HONOR 90, Dört Tarafı Kavisli Ekran teknolojisi ile kullanıcısına üst düzey bir deneyim sunuyor.



Her an aktifliğini koruyan bireylerin günlük maceralarını olağanüstü ayrıntılarla yakalamasını sağlayan HONOR 90, çığır açan donanım ve yazılımı sayesinde kullanıcıların bu harika hisleri yakınlarıyla paylaşmasını sağlıyor.



HONOR Device Co, Ltd CEO' su George Zhao, "HONOR olarak, dünyanın dört bir yanındaki tüketicileri, günü yakalamaları ve heyecanlarını paylaşmaları için lider teknolojimizle güçlendirmeye çalışıyoruz" açıklamalarında bulundu ve sözlerini şöyle sürdürdü; "Olağanüstü kamera yenilikleri ve insan odaklı ekran çözümlerinden, sınıfının en iyisi donanım ve akıllı MagicOS'umuzun sağladığı son derece hızlı performansa kadar, HONOR 90 modeli olağanüstü deneyimiyle dünya çapındaki tüketicileri ve özellikle de heyecan verici yaşamlarını yakalamak için akıllı ve güvenilir bir ortak arayan içerik oluşturucularını memnun edecek."



Mükemmel anları yakalamak için güçlü ve çok yönlü kamera



Yepyeni üçlü kamera sistemi, 1/1,4 inç sensörlü 200 MP Ultra Net Ana Kamera, 112° görüş alanına sahip 12 MP ultra geniş bir makro kameraya ve kameranın mesafeyi daha doğru bir şekilde ölçmesine yardımcı olan 2 MP Derinlik Kamerasından oluşuyor. Büyük 2,24µm piksellere (16'sı 1 arada) eşdeğer ışık yakalama performansı elde etmek için çoklu kare füzyonunu, gürültü azaltma algoritmasını ve piksel gruplamayı destekleyen 200MP Ultra Net Ana Kamera, mükemmel yüksek dinamik aralıklı (HDR) fotoğraflar ve düşük ışık koşullarında ayrıntılı, parlak çekimler üretiyor.



HONOR 90 kullanıcıların yüz hatlarını, cilt tonları ve arka planı özneyle doğal bir şekilde harmanlayan otantik bokeh efektiyle zahmetsizce olağanüstü portreler oluşturmasına yardımcı olan yeni Portre Modunu da kullanıcıları ile buluşturuyor. Kullanıcılarına daha fazla esneklik sağlayan Portre Modu, karedeki nesneyi daha iyi vurgulayan görüntüleme sonuçları için 2X yakınlaştırmada çekimiyle Portre Modunda çığır açacak bir yenilik sunuyor.



50MP Ön Kamera, ayrıntılarla dolu çarpıcı selfie'ler çekerek HONOR 90'ı içerik oluşturucuları için en ideal seçim haline getiriyor. Vlogger'ların iş akışlarını kolaylaştırmalarına yardımcı olmak için tasarlanan HONOR 90, Video Denoising ve Video Modu önerilerinin yanı sıra kullanıcıların sadece birkaç dokunuşla sosyal medya için hazırlanan 15 saniyelik bir video oluşturmalarını sağlayan AI Vlog Assistant için yapay zeka (AI) teknolojisini barındırıyor. Profesyonel kayıt cihazı özelliklerini barındıran HONOR 90, 20dB sinyal-gürültü oranıyla çok yönlü bir şekilde dış mekandaki gürültüyü azaltarak birebir etkileşim sırasında insan seslerini net bir şekilde yakalıyor.



Ekrandaki sürükleyici görüntüleme deneyimi



6,7 inç Dört Tarafı Kavisli Ekran ile donatılan HONOR 90, 2664x1200 yüksek çözünürlüğü, yüzde 100 DCI-P3 renk gamını ve 1,07 milyara kadar rengi destekleyen AMOLED ekranı ile birlikte elde edilen görsel içeriğe çarpıcı renkler ve canlı bir netlik sağlayarak içeriğe hayat veriyor. Parlak ışık altında daha iyi ekran okunabilirliği sağlayan HONOR 90, 1600 nitlik donanımı ile en yüksek HDR parlaklığını kullanıcıları ile buluşturuyor.

Ekran, görsel akışkanlık ve pil ömrü arasında en uygun dengeyi sağlamak amacıyla görüntülenen içeriğe göre dinamik olarak ayarlanan 120Hz'e kadar uyarlanabilir ekran yenileme hızı sayesinde kullanıcısını hızlı ve duyarlı bir deneyimle buluşturuyor. HDR10+ desteği bulunan HONOR90, Netflix ve Amazon Prime Video'dan HDR sertifikaları ile kullanıcıların ister zorlu yolculuklarda ister evlerinin konforunda olağanüstü bir multimedya deneyimi yaşamalarını sağlıyor.



Sektör lideri göz konforu özellikleri ile donatılan HONOR 90, HONOR'un insan merkezli teknolojiye olan bağlılığını yansıtıyor. TÜV Rheinland Flicker Free Sertifikasını alan ve risksiz karartma seviyesine ulaşan HONOR 90, günümüz zamanlarında eğlenceyi kesintisiz olarak sürdürmeyi sevenler için mükemmel bir seçenek sunuyor.



3840Hz'lik sektörün en yüksek PWM EkranKarartma frekansını destekleyen HONOR 90’ın ekranı, düşük parlaklığa ayarlandığında kullanıcıların gözlerine verdiği yükü etkili bir şekilde en aza indiriyor. Göz yorgunluğunu hafifletmek için doğal ışığı simüle eden Dinamik Karartma özelliğinin yanı sıra HONOR'un sİRKADYEN Gece Ekranı teknolojisi ile mavi ışığı filtreleyen ve kullanıcının gece uyku kalitesini artırmak için doğal melatonin salgılanmasını destekliyor.



140 genel ekran puanı ile DXOMARK tarafından Üst Düzey Ekran Sıralamasında 1. sırada yer alan HONOR 90, çoğu kullanım durumunda mükemmel performans gösteren, renk ve okunabilirlikte güçlü performansa sahip hoş bir ekran ile birlikte kullanıcısıyla bütünleşiyor



Zanaatkarların işçiliğinden esinlenilen şık tasarım



Lüks mücevherlerde görülen Haute Couture ile birlikte zanaatkar işçiliğinden ilham alınan HONOR 90, 7.8 mm inceliği ve 183g hafif gövdesiyle sınıf atlamayı başarıyor. Akıllı cihazı saran pürüzsüz, yuvarlatılmış kenarlar ve tutuşundaki konfor ile birlikte estetik bir seyir keyfini de beraberinde getiriyor. Derinlemesine Güçlendirilmiş Cam ile güçlendirilen cihaz, kullanıcılarına uzun süreler boyunca sağlam bir şekilde eşlik edeceğinin güvenini sağlıyor. HONOR 90'ın arka yüzünde, akıllı telefona ekstra bir zarafet katmak adına hassas kesim teknikleriyle hazırlanmış yuvarlak hatlara sahip ikonik N modeli klasik Çift Halka Tasarımı yer alıyor.



Hızlı performansla eşleşen inanılmaz pil ömrü



Tüm gün kullanımı desteklemek için büyük bir 5000mAh pil ile donatılan HONOR 90, tek bir şarjla 19,5 saate kadar kesintisiz video akışı sağlayabiliyor. Pili azaldığında, kullanıcılar 66W HONOR Süper Şarj ile sadece 15 dakika içinde yüzde 45'e kadar şarj edebiliyor ve kesinti süresinin minimumda kalmasına olanak tanıyabiliyor.



Pili en verimli şekilde kullanan HONOR 90, önceki modele kıyasla yüzde 20 daha iyi GPU ve yüzde 30 daha iyi yapay zeka performansına sahip Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Güçlendirilmiş Sürüm desteği ile hızlı performansından da ödün vermiyor. İç sıcaklığı yüzde 147 daha büyük bir buhar haznesi ile kontrol altında tutulurken aynı zamanda HONOR 90'ın yük altında kaldığı sırada bile serin kalmasını sağlayarak verimli ısı dağılımını kolaylaştırıyor.



HONOR MagicOS 7.1 ile kişiselleştirilmiş bir deneyim



En yeni Android 13 tabanlı HONOR MagicOS 7.1'i çalıştıran HONOR 90, Magic Text gibi bir dizi gelişmiş akıllı özellik sunarak akıllı bir yaşam deneyimi sağlıyor ve üretkenliği maksimuma çıkarıyor.



Magic Text bir görüntü üzerindeki metni akıllı bir şekilde tanıyarak kullanıcıların önemli bilgilerle doğrudan ulaşabilmesine olanak tanıyor. Örneğin, Magic Text bir telefon numarasını tanımladığında, kullanıcılar üzerine dokunduğu zaman menüden arama, mesaj atma ve numarayı kaydetme gibi bir eylem seçebiliyor.



Magic Text, Dijital vizör aracılığıyla metin tanıma ve tarama moduna hemen girebilmesi ile birlikte ilgili hizmetlere daha hızlı erişim için e-posta adreslerini ve web sitesi bağlantılarını da belirleyebiliyor.



Fiyatlandırma ve Ulaşılabilirlik



22 Ağustos itibarıyla 16.999 TL fiyatla kullanıcılar ile buluşacak olan HONOR 90, Zümrüt Yeşili ve Buz Mavisi olarak ikişık renk seçeneğiyle öne çıkıyor. 31 Ağustos’a kadar HepsiBurada’da geçerli sepette 1.000 TL indirim ve Earbuds X3 bluetooth kulaklık hediyesini kaçırmayın.