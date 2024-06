EA FC24'e Türkiye geldi: EURO 2024 güncellemesi yayınlandı

EA Games'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Siz de dahil olmak üzere herkes oyunda. UEFA EURO 2024 turnuvalarına çok az kaldı ve beklentileri artırmaya yardımcı olmak için Futbol Festivali Güncellememizin bir parçası olarak EA SPORTS FC 24'e gelen tüm yeni özellikleri paylaşmaktan heyecan duyuyoruz. Bu güncelleme yepyeni bir oyun deneyimi ekliyor ve sizi otantik UEFA EURO 2024 Oyun Modu aracılığıyla Avrupa futbolunun kalbine yaklaştırıyor. Ayrıca Football Ultimate Team'de sahadaki sonuçlara dayalı canlı içerik kampanyaları aracılığıyla uluslararası rekabeti kutlayan Futbol Festivali'ni de tanıtıyoruz. Ayrıca, beceri hareketlerine, kutlamalara, Kulüplere ve Kariyere gelecek bazı eklemeler hakkında bazı ayrıntıları paylaşacağız. Hadi başlayalım! Dokuz otantik stadyumda oynanabilen final, yarı final ve grup aşaması maçlarıyla UEFA EURO 2024 aksiyonuna katılın. Kalifiye 24 takımdan birini seçin veya EA SPORTS FC 24'te bulunan herhangi bir Avrupa milli takımıyla tarihi yeniden yazın ve yerel olarak arkadaşlarınıza veya CPU AI'ya karşı oynayın. Final maçına kadar gerçek hayattaki her turnuva maç günüyle güncellenen 'Günün Maçı' fikstürünün keyfini çıkarın."

