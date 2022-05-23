EA kendisini satmaya karar verdi: Disney, Apple ve Amazon ilgileniyor

Son dönemde video oyun firmaları ciddi anlaşmalara imza atıyor.

Bu adımlar arasında, Sony'nin 3,6 milyar dolarlık "Destiny" oyun stüdyosu Bungie'yi satın alması, Take-Two Interactive'in 12,7 milyar dolarlık Zynga satın alması ve Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almak için 68,7 milyar dolarlık anlaşması bulunuyor.

Dünyanın önde gelen video oyun şirketlerinden Electronic Arts (EA) kendisini satın alacak bir şirket arıyor.

Basına yansıyan bilgilere göre EA halihazırda Amazon, Disney ve Apple gibi dünya devleriyle görüşme halinde.

CEO Andrew Wilson daha güçlü bir şirketin çatısı altında şirketini yönetmeye devam etmek istiyor. Yani EA Games satılsa bile şirketin yöneticisi Andrew Wilson olacak.

Disney'in online yayın platformlarına odaklandığı için oyun şirketi satın almaya sıcak bakmadığı belirtildi.