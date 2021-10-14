Efsane oyuncunun yatırımı 400 kat değerlendi

Amerikan futbolu efsanelerinden, 1982’de oyun kurucu olarak ilk Super Bowl’unu kazanan Joe Montana, bu başarısından yaklaşık 40 sene sonra şimdi de yatırımcı olarak büyük bir zafere imza atıyor.

2000 senesinde NFL’de Hall of Fame’e alınan Montana, bundan 6 sene önce kurucusu olduğu yatırım firması Liquid 2 Ventures ile çeşitli girişimlere yatırım yaptı.

Khosla Ventures ve Ashton Kutcher ile birlikte yatırım yaptığı firmalardan biri olan GitLab şimdi Nasdaq’ta borsaya açılıyor.

Montana ve diğerlerine yatırım yaptıkları dönemde 12 milyon dolar seviyesinde olan firmanın şimdiki değerlemesi ise 10 milyar dolara yakın.

Bu değer de Montana’nın ilk yatırımının 400 kattan fazla getirisi olabileceği anlamına geliyor.

ABD basınında yer alan bilgilere göre zaman içerisinde GitLab'e yatırdığı parayı artıran Montana'nın ilk yatırımı 100 bin dolar civarındaydı.

2015'te yatırılan bu paranın şimdiki hisse değeri ise 4.2 milyon dolara yükseldi.

Montana'nın yatırım yaptığı dönemde 1 milyon dolar değeri olan ve 10 kişilik ekiple çalışan GitLab zaman içerisinde bir yazılım devine dönüştü.

GitLab şu anda 65 ülkede faaliyet gösteren ve 1350'den fazla çalışana sahip olan bir teknoloji şirketi.